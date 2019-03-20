В Башкирии росгвардейцы предотвратили пожар в пиццерии

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-20T07:03:36+03:00

Они справились с огнем до приезда пожарных

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Накануне около 10 часов вечера из пиццерии на улице Азина в Янауле поступил тревожный сигнал. Экипаж вневедомственной охраны спешно выехал на место ЧП.

В пиццерии уже не было персонала и посетителей. Осмотрев заведение, росгвардейцы нашли причину сигнала: на кухне кафе загорелась фритюрница. К счастью, рядом имелись огнетушители, так что стражи порядка потушили пламя еще до приезда пожарных расчетов.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, пиццерия уцелела благодаря грамотным и оперативным действиям старших сержантов Ивана Иргибаева и Ильсура Зарипова.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU