В Башкирии росгвардейцы предотвратили пожар в пиццерии
Они справились с огнем до приезда пожарных
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Башкирии
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Накануне около 10 часов вечера из пиццерии на улице Азина в Янауле поступил тревожный сигнал. Экипаж вневедомственной охраны спешно выехал на место ЧП.
В пиццерии уже не было персонала и посетителей. Осмотрев заведение, росгвардейцы нашли причину сигнала: на кухне кафе загорелась фритюрница. К счастью, рядом имелись огнетушители, так что стражи порядка потушили пламя еще до приезда пожарных расчетов.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, пиццерия уцелела благодаря грамотным и оперативным действиям старших сержантов Ивана Иргибаева и Ильсура Зарипова.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU