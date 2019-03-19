Жителю Башкирии, насмерть сбившему 9-летнего ребенка, условный срок заменили реальным

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-19T12:43:41+03:00

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В Башкирии ужесточили приговор 36-летнему мужчине. В декабре 2017 года он сел за руль своего ВАЗ 21074, хотя был лишен прав. Не смутило мужчину и то, что предварительно он пил спиртное.

В итоге на улице Чесноковка в селе Красноусольский он потерял управление автомобилем, машина выехала на обочину, где сбила 9-летнего мальчика. Ребенка экстренно госпитализировали, но травмы были слишком обширны. Несмотря на усилия врачей, школьник скончался, не приходя в сознание.

В надзорном ведомстве рассказали, что Гафурийский межрайонный суд приговорил виновника ДТП к 2,5 годам условно. Прокуратура осталась недовольна столь мягким решением и подала апелляцию в Верховный суд Башкирии. Тот назначил водителю те же два с половиной годам, но в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU