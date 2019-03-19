Андрей Губин нашел в Уфе новую любовь и уехал с ней жить в Таиланд

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-19T11:57:18+03:00

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Андрей Губин вот уже несколько месяцев живет в Таиланде со своей возлюбленной. Туристы, встречавшие певца на курорте, отмечают, что пара много времени проводит вместе.

- Симпатичная, стройная блондинка, моложе его, познакомились в Уфе. Правда, жили ребята в разных отелях, - рассказал «СтарХиту» Игорь, один из отдыхавших в Таиланде туристов.

По словам молодого человека, Андрей каждое утро приезжал к своей избраннице на велосипеде, иногда они вместе устраивали пробежки по побережью.

Поклонники певца в растерянности – многие ждали от Губина новых треков, ведь в апреле звезда 90-х отмечает 45-летие. Но, судя по всему, артист возвращаться в Россию пока не намерен. По словам его продюсера Тараса Волошина, после переезда в Таиланд они больше не созванивались:

- Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует, - сказал Волошин.

ИСТОЧНИК KP.RU