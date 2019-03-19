В Башкирии жители многоквартирного дома месяц искали мужчину, устроившего непотребство в их лифте

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-19T14:01:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Стерлитамаке местные жители в течение месяца искали и все-таки вычислили молодого человека, испачкавшего лифт в многоэтажке.

Необычное происшествие случилось в одном из новеньких многоквартирных домов. По словам парня, выложившего «позорное» видео в интернете, 18 февраля в их подъезд забежал незнакомец, выхватил квитанции из чужих почтовых ящиков и поспешил спрятаться в лифте. Доподлинно неизвестно, чем он там занимался, но, как рассказала одна из жительниц дома, далее мужчина выбежал из кабины на пятом этаже со спущенными штанами и поспешил вниз по лестнице. После этого в лифте обнаружили кучу человеческих экскрементов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/698033" frameborder="0"></iframe> В Башкирии местные жители застали мужчину за хулиганством.

Самое любопытное, что хулигана засняли камеры видеонаблюдения. Вычислить преступника самостоятельно было не просто, но благодаря соцсетям это все-таки удалось. Им оказался обычный житель Стерлитамака. Также выяснилось, что в момент происшествия во дворе мужчину предположительно ждали его жена с ребенком.

Сам парень объяснил свой поступок «форс-мажорной ситуацией, а не хулиганством».

Молодой человек признался, что попал в форс-мажорную ситуацию

Впрочем, жители Стерлитамака уже неоднократно жаловались властям города на отсутствие общественных уборных, проводился даже одиночный пикет. Вполне вероятно, что человек действительно оказался в сложной ситуации. Однако это обстоятельство его, конечно же, нисколько не оправдывает.

Жители Стерлитамака уже не в первый раз жалуются на отсутствие уборных

ИСТОЧНИК KP.RU