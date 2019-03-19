В Башкирии инженера подозревают в подстрекательстве к даче взятки

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-19T15:20:46+03:00

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В Башкирии под суд пойдет 30-летний инженер «Республиканского управления капитального строительства». Мужчина обвиняется в подстрекательстве к даче взятки.

Следствие считает, что в прошлом октябре у него состоялась беседа с директором организации, возводящей очистные сооружения в Бураевском районе. Подрядчик рассказал инженеру, что на объекте нашли нарушения правил пожарной безопасности, но устранять их ему не хочется. Инженер предложил выход - дать начальнику пожарного надзора взятку. За деньги тот должен был подделать акт выездной проверки, мол, все нарушения устранены.

Подрядчик последовал совету и предложил проверяющему 30 тысяч рублей. Тот же поспешил в полицию.

- При передаче денежных средств директор строительной организации был задержан с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, - говорится в сообщении Следственного комитета по Башкирии.

С инженером проводятся следственные действия, а дело на взяткодателя уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU