2019-03-19T15:56:09+03:00
Общество

Вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка» начали возвращать деньги

Выплаты будут осуществляться через банки-агенты
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

С 19 марта начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам «Роскомснаббанка». Об этом сообщило сегодня Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Подать заявление и получить выплаты можно через банки-агенты. Определить свой банк-агент вкладчик может через специальный сервис на сайте АСВ в разделе «Страховые случаи/ «Роскомснаббанк» (ПАО). Как уточнили в агентстве, вкладчиков приписывали тому или иному банку в зависимости от их места жительства, категории и первой буквы фамилии.

Напомним, Центробанк лишил уфимский банк лицензии 7 марта. К этому моменту у банка было 15 отделений в Башкирии и офис в Москве. Теперь власти региона ищут для организации санатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Уфой насмерть сбили 14-летнюю девочку
В Башкирии решили упростить процесс запись к врачам
В Башкирии закрыли сбор для Лизы и Матвея Багровых, страдающих серьезным заболеванием
В Башкирии инженера подозревают в подстрекательстве к даче взятки
Глава Башкирии пообещал лично проверить результаты благоустройства дворов в Стерлитамаке
СМИ: "Уфаводоканал" потерял 320 млн рублей в "Роскомснаббанке"
Проверка слуха: в Башкирии жители многоквартирного поймали мужчину, устроившего непотребство в лифте
В Башкирии будут премировать врачей, выявивших у пациентов рак на ранних стадиях
Жителю Башкирии, насмерть сбившему 9-летнего ребенка, условный срок заменили реальным
Андрей Губин нашел в Уфе новую любовь и уехал с ней жить в Таиланд
Полиция Башкирии ищет людей, пострадавших от действий руководства кооператива
Уфимцам предлагают выбрать имена для родившихся в зверинце медвежат
Власти Уфы рассчитывают получить доход от платных парковок уже в 2019 году
Банк УРАЛСИБ приступил к выплате страхового возмещения вкладчикам ПАО «РОСКОМСНАББАНК»
В Уфе с Национальным симфоническим оркестром РБ даст единственный концерт «золотая труба России»
В Уфе заискрившийся столб едва не стал причиной пожара
Мэр Уфы установил сроки вывоза грязного снега с городских обочин
В Башкирии до конца года установят 23 тысячи фонарей
В Башкирии водитель «Газели» сбил 41-летнего уфимца