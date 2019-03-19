Вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка» начали возвращать деньги

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-19T15:56:09+03:00

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С 19 марта начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам «Роскомснаббанка». Об этом сообщило сегодня Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Подать заявление и получить выплаты можно через банки-агенты. Определить свой банк-агент вкладчик может через специальный сервис на сайте АСВ в разделе «Страховые случаи/ «Роскомснаббанк» (ПАО). Как уточнили в агентстве, вкладчиков приписывали тому или иному банку в зависимости от их места жительства, категории и первой буквы фамилии.

Напомним, Центробанк лишил уфимский банк лицензии 7 марта. К этому моменту у банка было 15 отделений в Башкирии и офис в Москве. Теперь власти региона ищут для организации санатора.

ИСТОЧНИК KP.RU