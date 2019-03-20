С жителя Уфы взыскали более миллиона рублей алиментов

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-20T08:09:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Уфы задолжал своему ребенку свыше миллиона рублей алиментов. Все началось еще в 2008 году в Москве, где тогда жил мужчина. Суд приказал ему выплачивать четверть дохода в пользу ребенка, но тот требование проигнорировал и уехал в родную Уфу. С этого момента наблюдать за неплательщиком пришлось местным приставам.

Когда выяснилось, что мужчина устроился на работу, 70% его заработной платы удержали в пользу ребенка. Таким способом с горе-отца взыскали более 100 тысяч рублей. Вот только этого было недостаточно: за 9 лет уклонения от алиментов размер долга разросся до 1,2 млн рублей.

Мужчина сам явился к приставам за разъяснением ситуации. Испугавшись административной, а затем и уголовной ответственности, он уплатил 1,1 млн рублей.

- Гражданин предупрежден о применении к нему мер принудительного исполнения в том случае, если он вновь начнет копить алиментные долги, - пояснили в пресс-службе УФССП по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU