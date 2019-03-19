Власти Уфы рассчитывают получить доход от платных парковок уже в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-19T10:05:59+03:00

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Администрация Уфы рассчитывает пополнить бюджет города за счет сборов от платных парковок уже в этом году. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы упомянула вице-мэр города Гульнара Валиева. Ожидаемой суммы она при этом не назвала.

Власти надеются, что выручка от платных стоянок станет одним из основных источников пополнения городской казны.

Предполагается, что автовладельцам придется платить за парковку на улицах Коммунистической, Ленина, Гафури, Достоевского, Цюрупы и других дорогах в центре. Перечень улиц сейчас в разработке.

Обслуживать платные парковки в Уфе, напомним, будет муниципальный оператор. Соответствующую поправку приняли депутаты горсовета. Выручку от платных стоянок они планировали направить в дорожный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU