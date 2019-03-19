2019-03-19T09:11:51+03:00
Происшествия

В Уфе заискрившийся столб едва не стал причиной пожара

Предотвратить трагедию успели спасатели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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В минувший понедельник, 18 марта, сотрудники аварийно-спасательной службы предотвратили пожар в уфимском садовом товариществе. Они проезжали мимо улицы Левитана, когда заметили искрящуюся электроопору. На столбе уже занялось пламя, которое могло перекинуться на соседние постройки.

Не раздумывая, спасатели достали огнетушитель и своими силами потушили возгорание. Весь процесс они засняли на видео. Ролик опубликовала пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

Когда подоспели пожарные и сотрудники управления гражданской защиты, пламя уже было потушено.

В Уфе заискрившийся столб едва не стал причиной пожара.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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