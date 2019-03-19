В Уфе заискрившийся столб едва не стал причиной пожара
В минувший понедельник, 18 марта, сотрудники аварийно-спасательной службы предотвратили пожар в уфимском садовом товариществе. Они проезжали мимо улицы Левитана, когда заметили искрящуюся электроопору. На столбе уже занялось пламя, которое могло перекинуться на соседние постройки.
Не раздумывая, спасатели достали огнетушитель и своими силами потушили возгорание. Весь процесс они засняли на видео. Ролик опубликовала пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.
Когда подоспели пожарные и сотрудники управления гражданской защиты, пламя уже было потушено.
В Уфе заискрившийся столб едва не стал причиной пожара.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU