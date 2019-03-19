Полиция Башкирии ищет людей, пострадавших от действий руководства кооператива
Полиция просит откликнуться жителей Башкирии, пострадавших от действий руководства кредитно-потребительского кооператива «Богатт».
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что организация замешана в нескольких эпизодах хищения денег, в том числе с привлечением средств из фонда государственной материальной поддержки «Материнский семейный капитал».
На руководителя кооператива заведено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Людям, пострадавшим от рук начальника кооператива, советуют обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии: (347) 279-38-92.
ИСТОЧНИК KP.RU