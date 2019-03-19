2019-03-19T11:39:09+03:00
Происшествия

Полиция Башкирии ищет людей, пострадавших от действий руководства кооператива

На самого начальника заведено уголовное дело
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Полиция просит откликнуться жителей Башкирии, пострадавших от действий руководства кредитно-потребительского кооператива «Богатт».

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что организация замешана в нескольких эпизодах хищения денег, в том числе с привлечением средств из фонда государственной материальной поддержки «Материнский семейный капитал».

На руководителя кооператива заведено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Людям, пострадавшим от рук начальника кооператива, советуют обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии: (347) 279-38-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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