2019-03-19T08:29:39+03:00
Общество

Мэр Уфы установил сроки вывоза грязного снега с городских обочин

А также распорядился очистить ливневые канализации
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Грязный снег с улиц Уфы должен исчезнуть к 29 марта. Такое распоряжение дал коммунальным службам города мэр Уфы Ульфат Мустафин.

- Чтоб на обочинах грязного снега не было, вывозите! – заявил глава администрации.

По его словам, за весь прошлый год из Уфы было вывезено 886 тысяч кубометров снега, а в этом году уже 2 млн 332 тысячи кубометров.

– Это на 260% больше, чем в прошлом году, - подчеркнул Мустафин.

Кроме того, он потребовал ускорить работу по очистке решеток ливневой канализации. Сейчас в городе открыты 90% решеток.

- На этой неделе надо все решетки открыть, промыть, прочистить. Надо завершать эту работу, - резюмировал мэр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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