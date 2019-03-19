2019-03-19T10:50:45+03:00
Общество

Уфимцам предлагают выбрать имена для родившихся в зверинце медвежат

Свои варианты уфимцы могут озвучить в группах администрации в соцсетях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин предложил горожанам выбрать имена для двух новорожденных медвежат.

Косолапые, напомним, появились на свет три месяца назад в зверинце в парке лесоводов. Их уже забрали у мамы – медведицы Насти – и поместили в специальные «ясли». Малышей кормят кашей и молоком, чтобы они скорее окрепли. Когда медвежата подрастут, их возьмут зоопарки или цирки.

Мэр Уфы предложил устроить голосование за имена для малышек в группах городской администрации в социальных сетях. Свои предложения уже можно направлять по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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