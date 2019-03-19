В Башкирии до конца года установят 23 тысячи фонарей

СЕГОДНЯ 08:02 2019-03-19T08:02:03+03:00

Всего в течение 5 лет в регионе появятся 140 тысяч новых светильников

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Власти Башкирии намерены за пять лет установить в регионе более 140 тысяч светильников, 23 тысячи – уже в этом году. Как сообщил на оперативке в правительстве Башкирии и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Михаил Киреев, с начала года в республике уже смонтировали 3600 светильников.

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал обратить особое внимание на освещение подходов к школам и детским садам. По словам Киреева, в большинстве муниципалитетов эту проблему уже решили, но в 15 городах и районах она остается актуальной. Среди последних – Уфа.

Мэр города Ульфат Мустафин заверил, что территории учреждений будут освещены до 1 сентября. Он также уточнил, что всего в столице Башкирии планируется установить 6800 новых светильников, в том числе в Нагаево, Жилино, Зинино.

ИСТОЧНИК KP.RU