2019-03-19T07:35:10+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «Газели» сбил 41-летнего уфимца

Авария произошла в Туймазинском районе
Рустем АХУНОВ
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Жителя Башкирии сбили на трассе в Туймазинском районеЖителя Башкирии сбили на трассе в Туймазинском районе
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В Туймазинском районе Башкирии водитель «Газели» сбил 41-летнего уфимца.

По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла ранним утром 19 марта. Примерно в 5 часов, 49-летний водитель грузовика в районе села Нижние Бишинды совершил наезд на 41-летнего уфимца. Пешеход двигался в попутном направлении. Несчастный скончался на месте происшествия.

Известно, что мужчина передвигался по проезжей части в темное время суток в темной одежде и без светоотражающих элементов. Автоинспекторы напоминают, что для безопасности небольшие светоотражающие маячки необходимо носить каждому.

Сейчас во всех обстоятельствах разбираются сотрудники ГИБДД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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