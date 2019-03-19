В Башкирии водитель «Газели» сбил 41-летнего уфимца

СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-19T07:35:10+03:00

Жителя Башкирии сбили на трассе в Туймазинском районе

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В Туймазинском районе Башкирии водитель «Газели» сбил 41-летнего уфимца.

По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла ранним утром 19 марта. Примерно в 5 часов, 49-летний водитель грузовика в районе села Нижние Бишинды совершил наезд на 41-летнего уфимца. Пешеход двигался в попутном направлении. Несчастный скончался на месте происшествия.

Известно, что мужчина передвигался по проезжей части в темное время суток в темной одежде и без светоотражающих элементов. Автоинспекторы напоминают, что для безопасности небольшие светоотражающие маячки необходимо носить каждому.

Сейчас во всех обстоятельствах разбираются сотрудники ГИБДД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU