Жители Башкирии получат 50 миллионов на гранты

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-19T07:03:04+03:00

Жители Башкирии получат грантов на 50 миллионов рублей

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Правительство республики предоставит жителям Башкирии 50 миллионов рублей на развитие гражданского общества.

Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации республики. Согласно описанию документа, получить средства смогут некоммерческие организации, готовые создавать проекты, направленные на развитие гражданского общества. Всего на эти цели готовы потратить 50 миллионов рублей.

Правительство региона обеспечит финансирование, а грантополучателей определят комиссии, созданные в министерстве труда Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU