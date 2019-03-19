2019-03-19T07:03:04+03:00
Общество

Жители Башкирии получат 50 миллионов на гранты

Деньги потратят на проекты, улучшающие гражданское общество
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители Башкирии получат грантов на 50 миллионов рублейЖители Башкирии получат грантов на 50 миллионов рублей
Изменить размер текста:

Правительство республики предоставит жителям Башкирии 50 миллионов рублей на развитие гражданского общества.

Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации республики. Согласно описанию документа, получить средства смогут некоммерческие организации, готовые создавать проекты, направленные на развитие гражданского общества. Всего на эти цели готовы потратить 50 миллионов рублей.

Правительство региона обеспечит финансирование, а грантополучателей определят комиссии, созданные в министерстве труда Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе заискрившийся столб едва не стал причиной пожара
Мэр Уфы установил сроки вывоза грязного снега с городских обочин
В Башкирии до конца года установят 23 тысячи фонарей
В Башкирии водитель «Газели» сбил 41-летнего уфимца
Уфимец продает кораблик за 750 тысяч рублей
Ответственных за превышение уровня диоксида серы в Сибае нашли через суд
Туристов из Башкирии наказали за ролик в интернете
Житель Башкирии жестоко расправился с собственной матерью
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и вышел вперед в серии
Власти Уфы ищут перевозчиков на два автобусных маршрута
В Башкирии экс-начальницу почтового отделения будут судить за присвоение 300 тысяч рублей
В уфимском зверинце родились медвежата
В Уфе за нарушение санитарных норм закрыли кафе
Житель Башкирии нечаянно устроил пожар, в котором погиб его гость
В Башкирии ожидается потепление до +6 градусов
Стало известно, когда в Башкирии пройдут субботники
Никита Исаев: Радий Хабиров делает работу без поддержки башкирского народа
Турист из Уфы вытащил из воды жителя Китая
Уфимок обманули лже-работники банка
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Уфимском машиностроительном колледже
Родителям 17-летней жительницы Башкирии, борющейся с раком, хотят запретить собирать деньги на лечение дочери
В Уфе открыли детскую поликлинику-долгострой на улице Амантая
Весне дорогу! Цветочный патруль SKODA