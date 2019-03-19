Ответственных за превышение уровня диоксида серы в Сибае нашли через суд

СЕГОДНЯ 06:28 2019-03-19T06:28:29+03:00

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Суд признал Сибайский и Учалинский ГОКи ответственными за превышение ПДК по диоксиду серы в Сибае.

Напомним, что жители столицы башкирского Зауралья начали жаловаться на удушливый смог еще в ноябре прошлого года. Позже выяснилось, что он поднимается из местного карьера, в котором раньше добывали руду. По каким-то причинам его не законсервировали должным образом, и внутри начала тлеть полезные ископаемые. Это явление и вызвало смог, который ветром доносило даже до соседней Челябинской области. В некоторые моменты ПДК диоксида серы в Сибае превышало норму в 50 раз.

Накануне Сибайский городской суд признал Сибайский и Учалинский ГОКи ответственными за сложившуюся ситуацию. Согласно документам аренды, получив землю, Сибайский ГОК должен был не допустить действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, а их коллеги из Учалов обязались выполнять работы в соответствии с требованием Закона.

По всей видимости, комбинаты не предусмотрели вариант с тлением руды в карьере. Суд признал, что это явление может негативно повлиять на здоровье граждан.

Оба ответчика с судом не согласились.

ИСТОЧНИК KP.RU