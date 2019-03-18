2019-03-18T20:14:21+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и вышел вперед в серии

Победная шайба в овертайме на счету Йонаса Кемппайнена
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ. Подопечные Николая Цулыгина обыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 2:1. Победную шайбу в овертайме забросил финский легионер Йонас Кемппайнен.

Счет в матче на 30-й минуте открыл Владимир Ткачев, который воспользовался ошибкой защитников «Автомобилиста» в своей зоне. Форвард «юлаевцев» подкараулил шайбу и обыграл Коваржа. На 45-й минуте счет на табло снова стал равным, причем забросили гости из Екатеринбурга в меньшинстве. Трямкин бросил от синей линии и шайба от клюшки Кучерявенко влетела в ворота.

Судьбу матча решил овертайм. Командам пришлось переиграть 12 минут чистого времени. Победу хозяевам площадки принесло звени легионеров. Линус Умарк сделал точную передачу в центр на Кемппайнена, который бросил в угол ворот.

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Автомобилистом». На счету уфимцев две победы, екатеринбуржцы победили один раз. Следующий матч пройдет в ближайшую среду, 20 марта, на льду «Уфа-Арены».

Во втором полуфинале Востока «Барыс» и «Авангард» пока идут вровень – по одной победе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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