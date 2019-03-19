Житель Башкирии жестоко расправился с собственной матерью

СЕГОДНЯ 05:48 2019-03-19T05:48:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшное преступление произошло в минувшее воскресенье, 17 марта, в Ишимбае. 30-летний горожанин убил собственную мать.

По данным Следкома, они вместе пили и за спиртным стали припоминать друг другу прошлые обиды. Разозлившись, 51-летняя женщина предложила отпрыску убираться вон из дома. Мужчина такого не стерпел – схватил табурет и ударил мать несколько раз по голове. Этого ему показалось мало, он взял нож и нанес ей множество ударов по телу. Женщина умерла на месте. Сын же сам пошел к соседям и попросил вызвать полицию.

В Следственном комитете по Башкирии рассказали, что мужчина с детства воспитывался в детдоме, так как мать была лишена родительских прав. Вернулся к ней он лишь спустя годы, после того как отсидел срок за серию краж.

В настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU