Житель Башкирии жестоко расправился с собственной матерью
Страшное преступление произошло в минувшее воскресенье, 17 марта, в Ишимбае. 30-летний горожанин убил собственную мать.
По данным Следкома, они вместе пили и за спиртным стали припоминать друг другу прошлые обиды. Разозлившись, 51-летняя женщина предложила отпрыску убираться вон из дома. Мужчина такого не стерпел – схватил табурет и ударил мать несколько раз по голове. Этого ему показалось мало, он взял нож и нанес ей множество ударов по телу. Женщина умерла на месте. Сын же сам пошел к соседям и попросил вызвать полицию.
В Следственном комитете по Башкирии рассказали, что мужчина с детства воспитывался в детдоме, так как мать была лишена родительских прав. Вернулся к ней он лишь спустя годы, после того как отсидел срок за серию краж.
В настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU