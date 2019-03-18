В Башкирии ожидается потепление до +6 градусов

СЕГОДНЯ 17:37 2019-03-18T17:37:25+03:00

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На этой неделе в Башкирии потеплеет. Как сообщают синоптики, в ближайшие три дня, 19, 20 и 21 марта в регионе установится плюсовая температура.

Днем столбик термометра будет перемещаться в пределах +1..+6 градусов тепла. Ночью снова подморозит до -7 градусов, а кое-где и до -13, так что утром на дорогах жителей республики будет ждать привычный гололед.

При этом метеорологи предупреждают об осадках. В республике ожидаются мокрый снег, в отдельных районах с дождем. Ветер будет переменным и слабым.

ИСТОЧНИК KP.RU