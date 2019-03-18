Житель Башкирии нечаянно устроил пожар, в котором погиб его гость

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-18T17:51:13+03:00

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В Башкирии будут судить 40-летнего жителя Нуримановского района. Следствие полагает, что по его вине погиб человек.

Трагедия случилась в ночь на 26 ноября. Обвиняемый устроил дома застолье с двумя приятелями. Под утро хозяин квартиры встал, чтобы приготовить завтрак. Он поставил на эклектическую плитку сковороду, а сам решил прикорнуть еще. Проснулся он лишь через два часа, комната уже была вся в дыму. Он разбудил и вывел на улицу одного из собутыльников, а вот второго не успел - огонь охватил весь дом. Тот умер от отравления угарным газом.

Хозяина сочли виновником пожара.

- Электрическая плитка находилась в непосредственной близости от различных горючих материалов, что привело к сильному нагреву и последующему их возгоранию, - пояснили в Следкоме по Башкирии.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU