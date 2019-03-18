2019-03-18T19:48:42+03:00
Общество

Власти Уфы ищут перевозчиков на два автобусных маршрута

Конкурс назначен на конец мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Мэрия Уфы выставила на конкурс два популярных автобусных маршрута. Отобрать перевозчиков для них власти намерены 21 мая. Речь идет о маршрутах №255 «Ул. Новоженова — Телецентр» и 257 «Ул. Глазовская — ул. Зорге».

Как сообщает «Коммерсантъ», контракты с победителями конкурсного отбора будут заключены на 5 лет.

Власти планируют отобрать перевозчиков, которые дольше других работают на этом рынке и реже остальных попадали в ДТП. Среди других критериев - характеристики автобусного парка и сроки его эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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