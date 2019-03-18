В Уфе за нарушение санитарных норм закрыли кафе

СЕГОДНЯ 18:12 2019-03-18T18:12:24+03:00

В заведении, к примеру, не было воды в туалете

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В Уфе на 50 суток закрыли кафе «Соломон». Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в заведении грубые нарушения, которые ставили под угрозу здоровье посетителей. К примеру, в туалете для гостей отсутствовала вода. Не соблюдались нормы СанПиН и при приготовлении пищи.

На владельца кафе составили административный протокол. Материалы дошли до суда, а тот постановил приостановить работу кафе до момента, когда будут решены все проблемы.

Как рассказали в Службе судебных приставов, сейчас доступ в заведение имеют только лица, устраняющие нарушения санитарных норм. Владелец кафе предупрежден об уголовной ответственности, которая грозит ему, если он начнет обслуживать гостей вопреки требованию суда.

ИСТОЧНИК KP.RU