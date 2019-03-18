В Башкирии экс-начальницу почтового отделения будут судить за присвоение 300 тысяч рублей
Бывшая начальница почтового отделения в Уфимском районе предстанет перед судом по обвинению в растрате.
Следствие полагает, что 44-летняя женщина за несколько месяцев присвоила свыше 300 тысяч рублей. Это были возвращенные переводы за регистрируемые почтовые отправления с наложенным платежом и не оприходованные по ним же деньги.
В Следкоме по Башкирии рассказали, что недостача обнаружилась во время проверки в отделении. Женщина не стала отпираться и призналась в преступлении.
Сейчас дело по статье 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, совершенные с использованием своего служебного положения) направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU