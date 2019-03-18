В Башкирии экс-начальницу почтового отделения будут судить за присвоение 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-18T19:02:19+03:00

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Бывшая начальница почтового отделения в Уфимском районе предстанет перед судом по обвинению в растрате.

Следствие полагает, что 44-летняя женщина за несколько месяцев присвоила свыше 300 тысяч рублей. Это были возвращенные переводы за регистрируемые почтовые отправления с наложенным платежом и не оприходованные по ним же деньги.

В Следкоме по Башкирии рассказали, что недостача обнаружилась во время проверки в отделении. Женщина не стала отпираться и призналась в преступлении.

Сейчас дело по статье 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, совершенные с использованием своего служебного положения) направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU