Никита Исаев: Радий Хабиров делает работу без поддержки башкирского народа

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-18T16:02:19+03:00

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Московский политик Никита Исаев ответил на критику Радия Хабирова, назвавшего его человеком, сующими «гриппозный нос» в чужие дела.

Напомним, что на минувших выходных Исаев приезжал в Сибай, который был на гране экологической катастрофы из-за повышенного содержания в воздухе диоксида серы. Дым поднимается из местного карьера, в котором постепенно тлеет руда.

Московский политик захотел помочь местным жителям разобраться с проблемой, но, говорит сам Исаев, его автомобиль начали блокировать неизвестные люди, а затем гостя обсыпали мукой.

- Хабиров явно утратил сцепление с землей. Он заигрался в самодержавного хана, коим для башкир не является. Народ Башкортостана ему оценку дал – я это увидел и услышал в прошлые выходные. Но самая большая глупость Хабирова – он делает свою работу без поддержки башкирского народа. Интересно, как Хабиров намерен решать задачу по избранию себя на пост главы республики? Электорат на участки погонит под дулами пистолетов? – написал Исаев в соцсетях.

Отвечая на упреки Хабирова, Исаев отметил, что он никуда не сбегал из Сибая. Также он рассказал, что администрация главы республики отправляла на все его встречи с жителями Сибая «титушек», которые мешали беседам.

ИСТОЧНИК KP.RU