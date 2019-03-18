2019-03-18T15:38:37+03:00
Происшествия

Турист из Уфы вытащил из воды жителя Китая

Власти страны хотят наградить героя
Рустем АХУНОВ
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Уфимец Ришат А. спас из воды жителя КитаяУфимец Ришат А. спас из воды жителя Китая
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Житель Уфы спас туриста на пляже в городе Санья.

По данным ГТРК «Башкортостан», инцидент произошел 10 марта. Один из местных жителей плавал в море, и начал постепенно отдаляться. Затем купальщик и вовсе пропал из зоны видимости. В этот момент к нему на помощь выбежали спасатели, но первыми из воды его вытащили туристы из России, среди которых был житель Уфы. После этого мужчине оказали первую помощь.

Сейчас власти страны разыскивают мужчин, которые пришли на помощь утопающему. За смелый поступок им могут объявить награду.

По информации телеканала, одним из мужчин может оказаться уфимец Ришат А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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