В уфимском зверинце родились медвежата

СЕГОДНЯ 18:30 2019-03-18T18:30:23+03:00

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В уфимском вольере у медведицы Насти родились двое медвежат.

В городской администрации рассказали, медвежата появились на свет еще три месяца назад, однако оторвать их от мамы решили только сейчас. Глава муниципального «Горзеленхоза» Максим Щербаков отметил, что из-за ранней весны медведи в этом году проснулись раньше времени.

- Мама была беспокойна, поэтому забрать у нее малышей получилось не сразу. Как только погода стабилизировалась, медведи успокоились, и медвежат удалось забрать, - объяснил Щербаков.

Сейчас медвежат держат в специальных «яслях» - в небольшом помещении с тепловой пушкой. Каждые полчаса их кормят молоком и кашей. После того, как малыши подрастут, их заберут цирки и зоопарки по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU