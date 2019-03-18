Уфимок обманули лже-работники банка

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-18T14:44:05+03:00

В Уфе разыскивают двух мошенниц, обманувших жительниц Советского и Ленинского районов

У женщин украли более 25 тысяч рублей

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У двух уфимок мошенники украли более 25 тысяч рублей.

В полицию обратились жительницы Ленинского и Советского районов Уфы. Они рассказали полицейским, что недавно им позвонили люди, которые представились сотрудниками банка. Собеседницы объяснили потерпевшим, что их картами якобы могут воспользоваться мошенники.

Чтобы предотвратить это гражданкам необходимо было предоставить незнакомцам номера банковских карт, продиктовать номера телефонов и оставаться на линии. Вскоре женщинам пришли уведомления, что с их карт сняли средства – 9 и 19 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников. Стражи порядка напоминают, что незнакомцам нельзя передавать никакую информацию, которая может касаться банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU