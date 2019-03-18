Стало известно, когда в Башкирии пройдут субботники

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-18T16:55:17+03:00

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Весенние субботники начнутся в Башкирии уже 6 апреля и продлятся до 11 мая.

О предстоящих работах по уборке территории рассказали в руководстве республики сегодня утром, 18 марта. Так, первый субботник пройдет уже 6 апреля. В этот день жителям республики предлагают провести работы по очистке прилегающей территории. Во второй раз жители Башкирии выйдут на уборку 20 апреля. В этот раз будут проводиться работы по ремонту, благоустройству и озеленению территории.

Радий Хабиров попросил закончить все работы по уборке и благоустройству до начала майских праздников. Он попросил руководителей районов и городов предоставить всем желающим рабочий инвентарь.

ИСТОЧНИК KP.RU