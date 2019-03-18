Родителям 17-летней жительницы Башкирии, борющейся с раком, хотят запретить собирать деньги на лечение дочери

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-18T14:08:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях «Комсомольская правда - Уфа» публиковала грустную историю 17-летней жительницы села Аскарово Снежаны Гильмутдиновой. Напомним, что эта юная девушка борется с грозным и смертельно опасным заболеванием – раком носоглотки 4 стадии. Родители Снежаны рассказали, что несколько месяцев их дочь лечили от ангины и лимфаденита, а потом затягивали с обследованием, в результате чего драгоценное время было упущено, и болезнь развилась.

Сейчас девушка проходит курс химиотерапии в онкодиспансере, но родители собираются перевезти ее в московскую клинику, потому что столичные врачи считают, что тактика лечения была подобрана не совсем корректно. В связи с этим родные и близкие Снежаны организовали благотворительную группу в соцсетях, чтобы неравнодушные люди могли внести свой посильный вклад в лечение девушки. Но некоторые пользователи, решили, что группа создана необоснованно, и собирать деньги на лечение на четвертой стадии – просто бессмысленно. Поэтому семья Гильмутдиновых опасается, что группу могут просто заблокировать.

- Родители Снежаны долго не решались обращаться за помощью и старались справиться самостоятельно. Афишировать болезнь дочери им совсем не хотелось, поэтому они брали кредиты, занимали. Но неожиданно к ним в дом стали приходить люди и предлагать свою моральную и материальную помощь. Они же и убедили нас объявить сбор в социальных сетях, - рассказали администраторы группы.

Но тут объявилась некая сотрудница Благотворительного фонда, которая заявила – история болезни придумана, что нет никаких оснований для сбора денег. Хотя все медицинские документы с печатями и подписями в группе представлены, и любой может с ними ознакомиться.

- Мы в шоке от того, что в такое тяжелое время, нас обвиняют в мошенничестве. Хотя сбор является абсолютно добровольным! Для нас важна любая помощь: моральная, информационная, материальная... И даже если группу заблокируют, мы создадим новую. Мы используем все шансы и будем бороться до последнего! Спасибо огромное всем, кто с нами, - заявили близкие Снежаны.

ИСТОЧНИК KP.RU