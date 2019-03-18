В Уфе открыли детскую поликлинику-долгострой на улице Амантая

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-18T13:29:55+03:00

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В Уфе открыли детскую поликлинику, которую не смогли отремонтировать почти 5 лет.

Напомним, что изначально работы на объекте должны были закончиться до 1 сентября 2014 года. Однако по неким причинам здание к положенному сроку так и не отремонтировали. Более того, в 2015 году начались судебные разбирательства между руководством поликлиники и строителями из-за несоответствия выполненных работ. Из-за этого дети остались без медицинского учреждения.

В ноябре ситуацией с больницей заинтересовался Радий Хабиров. Он попросил мэра столицы Ульфата Мустафина как можно скорее закончить работы на объекте. Власти даже озвучили срок – до конца марта 2019 года. Но строители закончили работу раньше срока. Сегодня, 18 марта, состоялось официальное открытие поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU