2019-03-19T06:08:30+03:00
Общество

Туристов из Башкирии наказали за ролик в интернете

Делом заинтересовалась природоохранная прокуратура
Рустем АХУНОВ
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Туристов из Башкирии оштрафовали за ролик в интернетеТуристов из Башкирии оштрафовали за ролик в интернете
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В Башкирии природоохранная прокуратура оштрафовала туристов, выложивших видео с отдыха в природоохранной зоне.

По данным надзорного ведомства, в сентябре прошлого года группа туристов отдыхала на территории Иглинского района. После этого они выложили в интернет ролик, который сняли на природе. На нем туристы пересекают реку Атыш на автомобилях и организовывают стоянку в природоохранной зоне.

Минэкологии республики вскоре установили личности туристов. Согласно букве Закона, четверых человек привлекли к административной ответственности. Они должны будут выплатить штрафов на общую сумму в 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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