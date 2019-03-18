2019-03-18T12:27:17+03:00
Происшествия

Пожар в Благовещенском психоневрологическом интернате тушили 15 человек

Возгорание началось в красном уголке
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии загорелось кресло в красном уголке Благовещенского интернатаВ Башкирии загорелось кресло в красном уголке Благовещенского интерната
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В Благовещенском психоневрологическом интернате загорелся красный уголок.

По данным МЧС республики, пожар начался утром 18 марта. Сигнал о возгорании в здании интерната поступил в 10 часов по местному времени. Пожару присвоили повышенный ранг опасности. На место немедленно выехали 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Оказалось, что возгорание началось в комнате отдыха для пациентов интернате. Еще до приезда пожарных из здания эвакуировали 48 человек. Пожарные установили, что причиной беспокойства стало тлеющее в красном уголке кресло. Пожар ликвидировали в 10:05. Сейчас на месте находится дознаватель МЧС, который устанавливает причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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