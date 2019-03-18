Сотрудники ГИБДД Башкирии начали новую операцию

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-18T11:32:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД Башкирии объявили о начале профилактических мероприятий «Внимание - дети».

О старте программы объявил главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов. По словам гаишника, начало операции в первую очередь связано с предстоящими весенними каникулами.

- Внимание будет обращено на правила перевозки детей, проведены конкурсы на знание ПДД, а посты ГИБДД будут приближены к местам скопления детей. Закончатся мероприятия ближе к апрелю, - написал Гильмутдинов в своем блоге.

С начала года в республике зарегистрировали 77 аварий с участием несовершеннолетних. В результате ДТП погибли двое детей и еще 86 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU