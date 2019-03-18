Уфимец выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-18T11:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Пьяный житель Уфы на скорости выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб.

По данным портала UFA1.RU, инцидент начался вечером 17 марта в магазине «Красное и белое» на улице Злобина. Мужчине стало плохо, и ему вызвали скорою помощь. Приехавшие через 20 минут медики решили увезти пациента в 21 больницу.

По дороге мужчина начал буянить – оттолкнул медсестру, открыл дверь машины и выпрыгнул на дорогу. После этого он ударился головой об асфальт и погиб.

По одной из версий, мужчина мог быть нетрезвым. Сейчас во всех ее особенностях разбираются стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU