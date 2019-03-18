Уфимец выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб
Авария случилась на проспекте Салавата Юлаева
Уфимец выпрыгнул из двери ехавшей скорой помощи и погиб
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Пьяный житель Уфы на скорости выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб.
По данным портала UFA1.RU, инцидент начался вечером 17 марта в магазине «Красное и белое» на улице Злобина. Мужчине стало плохо, и ему вызвали скорою помощь. Приехавшие через 20 минут медики решили увезти пациента в 21 больницу.
По дороге мужчина начал буянить – оттолкнул медсестру, открыл дверь машины и выпрыгнул на дорогу. После этого он ударился головой об асфальт и погиб.
По одной из версий, мужчина мог быть нетрезвым. Сейчас во всех ее особенностях разбираются стражи порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU