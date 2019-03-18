2019-03-18T10:32:12+03:00
Происшествия

В Башкирии судебные приставы помогли эпилептику

Мужчине стало плохо прямо на улице
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Ишимбае судбеные приставы помогли эпилептикуВ Ишимбае судбеные приставы помогли эпилептику
Изменить размер текста:

В Ишимбае судебные приставы помогли мужчине, у которого начался приступ эпилепсии.

По данным пресс-службы службы, инцидент произошел у дверей ишимбайского городского суда. Судебные приставы по камерами видеонаблюдения заметили, что прохожему стало плохо – у него начался эпилептический припадок, он упал и не смог подняться.

Приставы Ринат Магадиев и Фарит Султангулов помогли мужчине подняться и завели в здание суда. До приезда врачей они оказывали ему первую помощь. Благодаря их действиям удалось избежать серьезных последствий.

Начальство приставов поблагодарило сотрудников за грамотные и профессиональные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в Благовещенском психоневрологическом интернате тушили 15 человек
Сотрудники ГИБДД Башкирии начали новую операцию
Уфимец выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб
Ирек Ялалов дает показания по делу о «золотом миллиарде»
При пожаре в Башкирии погибла 89-летняя женщина
В Уфе стартовал заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады по химии
Радий Хабиров о визите московского политика Исаева: Лезут к нам со своими гриппозными носами
Уфимские игроки успешно выступили в телевизионном «Брейн-ринге»
В Стерлитамаке «Лада» влетела в «Hyundai», есть пострадавшие
В Уфе директоров ГУП УАЗ и «Башавтотранса» выберут на конкурсе
Мать уфимки, погибшей после пластической операции, обратилась в главк Следкома России
В Башкирии начальника районного отдела ГИБДД уволили за покупку элитного внедорожника
В Уфе выставлены на торги земельные участки под строительство частных домов
В одном из районов Башкирии объявлен карантин по бешенству
Капитан «Салавата Юлаева» пропустит два матча против «Автомобилиста» из-за дисквалификации
В Башкирии на шахте погиб 34-летний отец двоих детей
Гульназ Шафикова назвала информацию в школьных учебниках недостоверной