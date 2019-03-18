В Башкирии судебные приставы помогли эпилептику

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-18T10:32:12+03:00

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В Ишимбае судебные приставы помогли мужчине, у которого начался приступ эпилепсии.

По данным пресс-службы службы, инцидент произошел у дверей ишимбайского городского суда. Судебные приставы по камерами видеонаблюдения заметили, что прохожему стало плохо – у него начался эпилептический припадок, он упал и не смог подняться.

Приставы Ринат Магадиев и Фарит Султангулов помогли мужчине подняться и завели в здание суда. До приезда врачей они оказывали ему первую помощь. Благодаря их действиям удалось избежать серьезных последствий.

Начальство приставов поблагодарило сотрудников за грамотные и профессиональные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU