В Башкирии судебные приставы помогли эпилептику
Мужчине стало плохо прямо на улице
В Ишимбае судбеные приставы помогли эпилептику
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В Ишимбае судебные приставы помогли мужчине, у которого начался приступ эпилепсии.
По данным пресс-службы службы, инцидент произошел у дверей ишимбайского городского суда. Судебные приставы по камерами видеонаблюдения заметили, что прохожему стало плохо – у него начался эпилептический припадок, он упал и не смог подняться.
Приставы Ринат Магадиев и Фарит Султангулов помогли мужчине подняться и завели в здание суда. До приезда врачей они оказывали ему первую помощь. Благодаря их действиям удалось избежать серьезных последствий.
Начальство приставов поблагодарило сотрудников за грамотные и профессиональные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU