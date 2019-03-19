2019-03-19T07:24:10+03:00
Общество

Уфимец продает кораблик за 750 тысяч рублей

Статуэтка сделана из кости мамонта
Рустем АХУНОВ
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В Уфе продают статуэтку корабля за 750 тысяч рублейВ Уфе продают статуэтку корабля за 750 тысяч рублей
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Уфимец продает кораблик из гости мамонта за 750 тысяч рублей.

Необычный лот мужчина выставил на продажу в одном из популярных сервисов по продаже товаров от частных лиц. Продавец уверяет, что статуэтка фрегата выполнена резьбой из кости мамонта. Также он добавил, что подобная роскошь есть только у него, и певца Олега Газманова.

Необычный товар продавец готов отдать за 750 тысяч рублей. Какого-то иного описания товара нет. Остается неизвестным, как можно определить, что статуэтка действительно сделана из кости мамонта.

Среди прочих лотов продавца – цифровая камера «Canon», джинсы «Levis» и губная гармошка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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