Уфимец продает кораблик за 750 тысяч рублей
Статуэтка сделана из кости мамонта
В Уфе продают статуэтку корабля за 750 тысяч рублей
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Уфимец продает кораблик из гости мамонта за 750 тысяч рублей.
Необычный лот мужчина выставил на продажу в одном из популярных сервисов по продаже товаров от частных лиц. Продавец уверяет, что статуэтка фрегата выполнена резьбой из кости мамонта. Также он добавил, что подобная роскошь есть только у него, и певца Олега Газманова.
Необычный товар продавец готов отдать за 750 тысяч рублей. Какого-то иного описания товара нет. Остается неизвестным, как можно определить, что статуэтка действительно сделана из кости мамонта.
Среди прочих лотов продавца – цифровая камера «Canon», джинсы «Levis» и губная гармошка.
ИСТОЧНИК KP.RU