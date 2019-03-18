2019-03-18T09:10:50+03:00
Происшествия

При пожаре в Башкирии погибла 89-летняя женщина

Загорелся частный дом в Кармаскалинском районе
Рустем АХУНОВ
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В пожаре в Кармаскалинском районе Башкирии погибла 89-летняя пенсионеркаВ пожаре в Кармаскалинском районе Башкирии погибла 89-летняя пенсионерка
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Во время тушения пожара в деревне Новые Киешки пожарные обнаружили тело 89-летней женщины.

По данным МЧС республики, сигнал о пожар в деревне в Кармаскалинском районе поступил на пульт диспетчера 17 марта в 5:36. На место немедленно выехали пожарные. Оказалось, что огнем охвачен частный дом по улице Салавата Юлаева. Пожар удалось локализовать через час. Открытое горение ликвидировали в 7:05. На месте работали 2 единицы техники и 4 человека личного состава.

К сожалению, не обошлось без жертв. На месте пожара спасатели обнаружили тело 89-летней пенсионерки. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют дознаватели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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