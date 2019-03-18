2019-03-18T09:38:58+03:00
Общество

Ирек Ялалов дает показания по делу о «золотом миллиарде»

Бывший мэр Уфы пришел в суд с адвокатом
Рустем АХУНОВ
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Ирек Ялалов дает показания по делу об украденном «золотом миллиарде»Ирек Ялалов дает показания по делу об украденном «золотом миллиарде»
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Сегодня в Октябрьском районом суде Уфы Ирек Ялалов дает показания по делу о «золотом миллиарде».

Напомним, что громкая история началась после того, как неизвестные лица похитили порядка миллиарда «федеральных» рублей, направленных на расселение ветхого жилья. Некий предприимчивый персонаж совместил федеральную программу «Жилище» и местную инициативу по развитию застроенных территорий.

Любопытно, что показания по делу дают высокопоставленные чиновники и политики. Так, в суде уже побывали бывший премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов и первый заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов. На этот раз показания будет дает бывший мэр столицы, а ныне федеральный сенатор, Ирек Ялалов.

По данным «Ъ-Уфа», Ялалов выступает в качестве свидетеля, но пришел на заседание с адвокатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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