Ирек Ялалов дает показания по делу о «золотом миллиарде»
Сегодня в Октябрьском районом суде Уфы Ирек Ялалов дает показания по делу о «золотом миллиарде».
Напомним, что громкая история началась после того, как неизвестные лица похитили порядка миллиарда «федеральных» рублей, направленных на расселение ветхого жилья. Некий предприимчивый персонаж совместил федеральную программу «Жилище» и местную инициативу по развитию застроенных территорий.
Любопытно, что показания по делу дают высокопоставленные чиновники и политики. Так, в суде уже побывали бывший премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов и первый заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов. На этот раз показания будет дает бывший мэр столицы, а ныне федеральный сенатор, Ирек Ялалов.
По данным «Ъ-Уфа», Ялалов выступает в качестве свидетеля, но пришел на заседание с адвокатом.
ИСТОЧНИК KP.RU