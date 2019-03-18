2019-03-18T08:45:47+03:00
Общество

В Уфе стартовал заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады по химии

Всего в олимпиаде примут участие 233 школьника из разных уголков России
Яна БАЗЕКИНА
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В Уфе стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. В минувшее воскресенье, 17 марта, в конференц-зале санатория «Зеленая роща» прошла церемония открытия Олимпиады.

Побороться за звание лучших юных знатоков химии в Уфу приехали 233 учащихся 9-11 классов из 55 регионов России — все они являются победителями отборочных этапов на школьном, муниципальном и региональном уровнях.

В этом году Всероссийская олимпиада школьников по химии проводится в 55-ый раз. Этот юбилей символично совпадает с другой масштабной датой 2019 года — 150-летием Периодической таблицы химических элементов Менделеева. Кроме того, заключительный этап олимпиады проходит на базе Башкирского государственного университета, который отмечает в этом году 110-летие со дня основания.

В церемонии открытия олимпиады приняли участие и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин, ректор БашГУ Николай Морозкин, а предеседателем жюри станет академик РАН и президент химического факультета МГУ Валерий Лунин.

Заключительный тур 55-ый Всероссийской олимпиады школьников по химии продлится до конца текущей недели и завершится торжественной церемонией закрытия 23 марта. Уже сегодня, 18 марта, в БашГУ пройдет первый теоретический тур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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