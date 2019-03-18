2019-03-18T08:54:02+03:00
Общество

Радий Хабиров о визите московского политика Исаева: Лезут к нам со своими гриппозными носами

Глава республики негативно высказался о приезде гостя из Москвы
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров прокомментировал приезд политолога из МосквыРадий Хабиров прокомментировал приезд политолога из Москвы
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Радий Хабиров рассказал о Никите Исаеве, приехавшим в республику на защиту жителей Сибая.

Напомним, что ранее в Сибай приезжал политик из Москвы Никита Исаев. Гость намеревался помочь жителям города, оказавшимся несколько недель назад в центре экологической катастрофы из-за тлеющей руды в карьере.

В городе его встретили не так, как того ожидал Исаев. На встрече с жителям города неизвестные обсыпали политика мукой.

- Я с уважением относился к действиям жителей Сибая. Они проявили выдержку, и не обваляли его в перьях. Надо прекращать историю с тем, что к нам лезут со своими гриппозными носами и предлагают помощь. Они таким образом пытаются пропиариться на проблемах, - прокомментировал Хабиров на оперативном совещании.

А вот как прокомментировал ситуацию сам Исаев.

- Вчерашний день это что-то новое для меня. Что-то подобное я видел во всяких американских блокбастерах, и много слышал (меньше видел) в наших российских 90-ых. Боевик, погоня, смены домов и автомобилей, угрозы применения оружия, полиция, силовики, fake-news, информационные войны, национальный фактор, разгневанный народ, провокаторы. И всё это в прямом эфире. И всё это от того что я прилетел поговорить с местными жителями про их главную беду - горение карьера и катастрофические выбросы диоксида серы в башкирском Сибае. Власть не хочет огласки, но и не решает проблемы людей, высылая своих молодчиков-кикбоксёров. Вишенкой на торте явилось ночное явление башкирской полиции в мою магнитогорскую гостиницу со своими башкирскими «сигналами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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