Уфимские игроки успешно выступили в телевизионном «Брейн-ринге»

СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-18T07:59:48+03:00

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В десятой игре кубка 25-летия канала НТВ по брейн-рингу сыграли игроки из Уфы. Приглашенная за стол в отборочный бой команда Сколково обыграла сначала крепкую сборную Латвии, затем сенсацию прошлой игры, команду Москвы, после чего в «Битве титанов» одолела доселе непобедимую и победившую десять раз подряд сборную Тюмени.

В составе сборной Сколково играли три внештатных корреспондента «КП-Уфа»: Алла Подшивалина, Алёна Кулагина и Арсэн Атнагулов. Кроме того, впервые в почти тридцатилетней истории игры лидером турнира стала команда, в составе которой играют знатоки из Уфы.

Ранее в брейн-ринге принимала участие сборная Уфы, но победить ей тогда не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU