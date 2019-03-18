Уфимские игроки успешно выступили в телевизионном «Брейн-ринге»
В десятой игре кубка 25-летия канала НТВ по брейн-рингу сыграли игроки из Уфы. Приглашенная за стол в отборочный бой команда Сколково обыграла сначала крепкую сборную Латвии, затем сенсацию прошлой игры, команду Москвы, после чего в «Битве титанов» одолела доселе непобедимую и победившую десять раз подряд сборную Тюмени.
В составе сборной Сколково играли три внештатных корреспондента «КП-Уфа»: Алла Подшивалина, Алёна Кулагина и Арсэн Атнагулов. Кроме того, впервые в почти тридцатилетней истории игры лидером турнира стала команда, в составе которой играют знатоки из Уфы.
Ранее в брейн-ринге принимала участие сборная Уфы, но победить ей тогда не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU