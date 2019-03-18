В Стерлитамаке «Лада» влетела в «Hyundai», есть пострадавшие
Авария произошла на улице Худайбердина
В Стерлитамаке столкнулись «Лада» и «Hyundai»
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В Стерлитамаке на перекрестке столкнулись «Лада Гранта» и «Hyundai Matrix», пострадал один человек.
По данным ГИБДД республики, авария произошла на перекрестке улиц Худайбердина и Элеваторной. По предварительной версии, 66-летний водитель отечественной легковушки вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора. К несчастью, прямо в этот момент на пересечение дорог выехал 52-летний водитель за рулем корейской иномарки. Столкновения избежать не удалось.
В итоге пострадал 46-летний сын водителя «Лады». С травмами его доставили в больницу. Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU