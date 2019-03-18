В Стерлитамаке «Лада» влетела в «Hyundai», есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 07:53 2019-03-18T07:53:34+03:00

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В Стерлитамаке на перекрестке столкнулись «Лада Гранта» и «Hyundai Matrix», пострадал один человек.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на перекрестке улиц Худайбердина и Элеваторной. По предварительной версии, 66-летний водитель отечественной легковушки вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора. К несчастью, прямо в этот момент на пересечение дорог выехал 52-летний водитель за рулем корейской иномарки. Столкновения избежать не удалось.

В итоге пострадал 46-летний сын водителя «Лады». С травмами его доставили в больницу. Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU