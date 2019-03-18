В Уфе директоров ГУП УАЗ и «Башавтотранса» выберут на конкурсе

СЕГОДНЯ 07:30 2019-03-18T07:30:13+03:00

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Вакантные должности директоров в ГУП «Управление административными зданиями» и «Башавторанса» скоро будут заняты. Республиканские власти объявили конкурс на руководящие посты этих госпредприятий. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», конкурс по отбору руководителя «Башавтотранса» состоится 19 апреля, ГУП УАЗ – 22 апреля.

Среди ключевых требований для будущих директоров – высшее юридическое образование или образование по профилю предприятия. Также кандидат должен иметь стаж работы на руководящей должности не менее одного года.

В ходе конкурса на должность кандидаты пройдут тест на знание специфики предприятий, которыми им предстоит руководить, а также на знание законодательства. Также они должны будут представить свою программу развития предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU