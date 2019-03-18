В Башкирии начальника районного отдела ГИБДД уволили за покупку элитного внедорожника

СЕГОДНЯ 07:10 2019-03-18T07:10:36+03:00

Майор полиции купил дорогой джип и не смог объяснить, откуда у него деньги

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Начальник отдела ГИБДД по Аургазинскому району Башкирии накануне был уволен в связи с утратой доверия, передает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данным собеседника телеканала, майор полиции недавно купил элитный внедорожник «Toyota Land Cruiser» стоимостью порядка 3 млн рублей. Этот факт и послужил поводом для внутренней проверки.

Дело в том, что согласно декларации о доходах, теперь уже экс-начальник районного отдела ГИБДД на двоих с супругой за последние три года заработал всего около 2,5 млн рублей. Объяснить откуда у него внезапно появился дорогой внедорожник, он не смог и был уволен.

- Начальник районного подразделения ГИБДД после проведенной МВД по республике проверки уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - заявили в пресс-службе МВД по Башкирии корреспондентам ГТРК «Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU