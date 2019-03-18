В Уфе выставлены на торги земельные участки под строительство частных домов

СЕГОДНЯ 06:58 2019-03-18T06:58:24+03:00

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Уфимцев и гостей башкирской столицы приглашают принять участие в торгах по купле-продаже восьми земельных участков, расположенных в Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Кировском районах города. Как сообщают городские власти, начальная стоимость каждого участка разная. Так, например, в Орджоникидзевском районе участок выставлен на продажу стоимостью 430 тысяч рублей, а в Ленинском районе уже за 1,3 млн рублей. На участках можно построить только частный дом, для других целей эти земли использовать нельзя.

Кроме того, все участки, выставленные на продажу, будут реализованы на аукционах. Один шаг торгов – 3 процента от начальной стоимости. Подать документы на участие в торгах можно до 9 апреля. Сам аукцион пройдет 12 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU