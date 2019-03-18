В одном из районов Башкирии объявлен карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 06:48 2019-03-18T06:48:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Кулушево, что в Учалинском районе Башкирии, был объявлен карантин по бешенству. Указ, подписанный врио главы Башкирии, накануне был опубликован на портале правовой информации Башкирии.

Как стало известно, карантин в Кулушево действует с 5 марта. В зоне карантина запрещена торговля домашними животными, выставки кошек и собак и их вывоз в соседние населенные пункты.

Как отмечается в указе по карантину, он будет действовать до тех пор, пока не будет отменен. В причинах вспышки бешенства у домашних животных теперь предстоит разобраться ветеринарам.

ИСТОЧНИК KP.RU