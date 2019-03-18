В одном из районов Башкирии объявлен карантин по бешенству
Соответствующий указ подписал врио главы республики
Фото: Николай АлександровФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В деревне Кулушево, что в Учалинском районе Башкирии, был объявлен карантин по бешенству. Указ, подписанный врио главы Башкирии, накануне был опубликован на портале правовой информации Башкирии.
Как стало известно, карантин в Кулушево действует с 5 марта. В зоне карантина запрещена торговля домашними животными, выставки кошек и собак и их вывоз в соседние населенные пункты.
Как отмечается в указе по карантину, он будет действовать до тех пор, пока не будет отменен. В причинах вспышки бешенства у домашних животных теперь предстоит разобраться ветеринарам.
ИСТОЧНИК KP.RU