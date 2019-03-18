Капитан «Салавата Юлаева» пропустит два матча против «Автомобилиста» из-за дисквалификации

СЕГОДНЯ 06:38 2019-03-18T06:38:54+03:00

Григорий Панин был удален во втором матче серии за удар в голову соперника

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В минувшую субботу, 16 марта, в Екатеринбурге прошел второй матч серии плей-офф КХЛ между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Подопечные Андрея Мартемьянова одержали победу со счетом 2:0 и сравняли счет в серии – 1:1. Сегодня, 18 марта, серия продолжится матчем в Уфе. Как отмечают в пресс-службе «Салавата», все билеты на игру уже проданы.

В победном для «Автомобилиста» матче случился неприятный инцидент для болельщиков «Салавата». Капитан команды Григорий Панин был удален до конца игры за атаку в область головы и шеи. Под раздачу попал нападающий хозяев Евгений Чесалин.

По решению дисциплинарного бюро КХЛ Григорий Панин пропусти два предстоящий матча в серии – 18 и 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU