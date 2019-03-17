СЕГОДНЯ 19:19 2019-03-17T19:19:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Прославившаяся на всю страну бывший министр образования Башкирии Гульназ Шафикова назвала информацию в школьных учебниках недостоверной. Об этом она написала в социальных сетях.

- Сын задает мне вопрос: «Почему авторы учебника дают недостоверную информацию о Первой мировой войне? Ведь тогда такого государства, как Австрия, не было, а была Австро-Венгрия. Дальше пишут, что Россия вступилась за братскую страну и, таким образом, приняла участие в войне. Это неправда. Германия напала на Россию». Меня это не удивило, ведь многие учебники сегодня критикуют, - написала экс-министр.

Шафикова попросила отправить ей неточности, которые могут заметить другие, и вместе передать издательству информацию.

Напомним, что Гульназ Шафикова прославилась тем, что допустила две ошибки в трех предложениях. Чиновница написала хвалебный пост в честь Санкт-Петербурга, куда прибыла вместе с другими представителями от республики на подведение итогов конкурса «Учитель года-2018». Короткая запись вызвала бурю негодования в социальных сетях.

— Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи нам всем! - написала министр образования Башкирии. (Орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.)

Спустя некоторое время запись была отредактирована, но возмущенные пользователи социальных сетей успели сохранить первоначальный текст. Позднее она прокомментировала, что это был психологический эксперимент, чтобы проверить своих читателей.

ИСТОЧНИК KP.RU