В Уфе пройдет ярмарка вакансий

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-17T17:31:12+03:00

Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости

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В четверг, 21 марта, в столице Башкирии пройдет очередная ярмарка вакансий.

На ярмарке можно будет устроиться на работуслесарем по ремонту, электрогазосварщиком, поваром, пекарем, заведующим столовой, начальником участка, слесарем КИПиА, водителем автомобиля, бетонщиком, изолировщиком.

В мэрии отметили, что посетителямбудет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.

Место и время проведения: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU