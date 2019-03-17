В Уфе пройдет ярмарка вакансий
Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости
фото: архив КП
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В четверг, 21 марта, в столице Башкирии пройдет очередная ярмарка вакансий.
На ярмарке можно будет устроиться на работуслесарем по ремонту, электрогазосварщиком, поваром, пекарем, заведующим столовой, начальником участка, слесарем КИПиА, водителем автомобиля, бетонщиком, изолировщиком.
В мэрии отметили, что посетителямбудет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.
Место и время проведения: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU