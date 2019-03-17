В Башкирии на шахте погиб 34-летний отец двоих детей

СЕГОДНЯ 20:11 2019-03-17T20:11:27+03:00

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Сегодня, 17 марта, в деревне Галиахмерово Учалинского района похоронили 34-летнего местного жителя Рината М. Как рассказали «Комсомолке» родные мужчины, 15 марта он, будучи на работе, получил несовместимую с жизнью травму и погиб на месте. Об обстоятельствах и подробностях ЧП близкие решили не распространяться. Известно, что Ринат трудился в Шахтостроительном управлении в Учалах. У мужчины остались супруга и двое дочерей-школьниц.

- Молодой, красивый, все в семью, все для них делал, - плачет родственница. – Работал, жену и девочек своих содержал, ничего для них не жалел. Возил на море каждый год, своими дочками буквально жил. Он у нас и на помощь придет, никто ни в чем не откажет, такой добрый был, хороший. Очень больно, не верится.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье Рината М.

ИСТОЧНИК KP.RU